福岡女性刺殺　事件を福岡へ移送　鹿児島地検

福岡市中央区の商業施設で昨年８月、女性客＝当時（２１）＝が殺害された事件で、殺人などの疑いで家裁送致され、少年審判で検察官送致（逆送）された少年（１５）について、逆送を受けた鹿児島地検は２２日、福岡地検に事件を移送した。少年の身柄も福岡拘置所へ移した。移送理由について「事件の発生地が福岡であり、被害者遺族の意向も考慮した」としている。福岡で起訴され、裁判が開かれる見通し。