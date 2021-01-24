死者16人目　新たな感染は10歳未満～90歳以上の男女27人　うち垂水、阿久根クラスター関連は9人　新型コロナ・鹿児島23日発表

鹿児島県は２３日、新型コロナウイルスに感染して県内の医療機関に入院していた高齢者が同日死亡したと発表した。年代や性別、居住地、死因は、遺族の意向で明らかにしていない。県内の死者の公表は１月１５日以来１６人目。鹿児島県と鹿児島市は２３日、新型コロナウイルスの新たな感染者２７人を確認した。うち県が発表したのは１０人で、垂水市の３０～９０歳以上の男女５人と愛知県の１０～３０代の男女４人、指宿市の２０代女性。垂水市の５人は、同市の介護事業所で発生したクラスター（感染者集団）の関連で、職員と施設利用者。愛知県の４人は阿久根市の自動車学校で発生したクラスター関連で、宿舎を利用していた。鹿児島市が発表したのは同市在住の１０歳未満～８０代の男女１６人と、県内在住の６０代女性の計１７人。うち８人は感染者との接触が確認されている。県によると、６０代女性は知名町在住。県内の累計感染者数は１５２４人。２２日時点で入院１１７人のうち重症は３人、中等症は３２人。８７人が宿泊施設に入所し、７人が自宅待機している。退院・退所は１２８６人。