西之表市長選 新人・現職の一騎打ちに

任期満了に伴い２４日告示された西之表市長選挙は午後５時で立候補を締め切った。午前中に届け出たいずれも無所属で、新人の市商工会長の福井清信氏（７１）＝自民推薦＝と２期目を目指す現職の八板俊輔氏（６７）以外に届けはなく、２人の一騎打ちが確定した。定数２減となる市議選は現職１１、元職１、新人５の計１７人が立候補した。投開票日は３１日。