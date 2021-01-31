大阪国際女子マラソン、一山（出水中央高卒）が初優勝

「一緒に仕事はストレス」 市役所職員、隣席との間に仕切り板 鹿児島市「不適切」と２０代女性を指導

鹿児島県内新たに５人の感染確認 累計１５２９人 新型コロナ

新型コロナ 鹿児島県内で１９人感染、累計１５９８人

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鹿児島県で２人死亡 新型コロナ 県内１３人感染、累計１５５６人