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時計 2021/01/31 14:33

大阪国際女子マラソン、一山（出水中央高卒）が初優勝

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南日本新聞ニュース
　第４０回大阪国際女子マラソンは３１日、大阪府の長居公園周回コースであり、一山麻緒（ワコール、出水中央高卒）が２時間２１分１０秒（速報タイム）で初優勝を飾った。１８年ぶりに大会記録を更新した。
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