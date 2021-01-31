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時計 2021/01/31 22:08

西之表市長に八板氏

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南日本新聞ニュース
　任期満了に伴う西之表市長選挙は３１日投票があり、即日開票の結果、無所属現職の八板俊輔氏（６７）が、無所属新人で市商工会長の福井清信氏（７１）＝自民推薦＝を破り再選を果たした。
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