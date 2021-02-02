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新型コロナウイルス
2021/02/02 16:03
新型コロナ 鹿児島市で新たに２人感染確認
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鹿児島市は２日、新型コロナウイルスの感染者を新たに２人確認したと発表した。５０、６０代の男女。クラスター（感染者集団）関連はなかった。
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