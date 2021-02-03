新型コロナ　鹿児島市で３人感染確認

新型コロナ 鹿児島県内で１３人感染 鹿屋市の医療機関でクラスター 県内２３例目

新型コロナ 鹿児島県内で１９人感染、累計１５９８人

鹿児島県内で１１人感染 累計１６０９人 新型コロナ

Ｈ３運搬トレーラー、走行中にコンテナ傾く 公道で４時間半立ち往生 南種子・種子島宇宙センター

新型コロナ 鹿児島県内で１３人感染 累計１５７９人

新型コロナ 鹿児島県内で１０人感染 累計１６３２人

垂水の高齢者施設クラスター拡大計54人に 新たな感染は10～80代男女13人（鹿児島市11、霧島市1、垂水市1）新型コロナ26日発表

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鹿児島県で２人死亡 新型コロナ 県内１３人感染、累計１５５６人