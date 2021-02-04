新たな感染は30～60代男女３人（鹿児島市）　県発表ゼロは約２カ月ぶり　新型コロナ3日

鹿児島市は３日、新型コロナウイルスの感染者３人を確認したと発表した。クラスター（感染者集団）関連はいない。同市以外で感染者は確認されず、鹿児島県の発表はなかった。県の発表がないのは１１月２９日以来。鹿児島市によると、３人は同市在住の３０代男女と６０代男性。３０代女性は１月３１日発表の感染者と、６０代男性は２月２日発表の感染者と、それぞれ接触が確認されている。３０代男性は発熱して医療機関を受診した。約２カ月ぶりに県の発表がなかったことについて、県健康増進課は「今後も感染者が増加する可能性があり、安心できる状況ではない。引き続き１人１人が感染対策に努めてほしい」としている。２日時点の病床占有率は２８．７％で警戒基準「ステージ３」の指標（２０％）を依然上回っている。県内の累計感染者数は１６４０人。２日時点で９９人が入院しており、うち重症２人、中等症１８人。宿泊施設に５０人が入所し、３人が自宅待機している。退院退所は死亡１９人を含む１４８５人。