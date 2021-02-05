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新型コロナウイルス
2021/02/05 16:02
新型コロナ 鹿児島市で新たに７人感染確認
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鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの感染者を新たに７人確認したと発表した。５０～９０代の男性。クラスター（感染者集団）関連はいなかった。
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