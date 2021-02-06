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時計 2021/02/06 16:06

鹿児島市で新たに女性４人感染確認　新型コロナ

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南日本新聞ニュース
　鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの感染者を新たに４人確認したと発表した。同市在住の４０〜８０代の女性。クラスター（感染者集団）関連はいなかった。鹿児島県の発表はなかった。累計感染者は１６５６人。

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