新型コロナ　鹿児島市で新たに４人感染確認

新型コロナ 鹿児島県内で５９人感染、過去最多更新 垂水市の介護施設でクラスター

【100年前のスペイン風邪】足かけ４年で収束 新聞見出し「侮るな」から「恐れよ」 ８０万感染、１万人死亡も歴史に埋没

「一緒に仕事はストレス」 市役所職員、隣席との間に仕切り板 鹿児島市「不適切」と２０代女性を指導

新型コロナ 鹿児島県内２１人感染 肝付町の介護事業所でクラスター 県内１９例目

鹿児島市の県立高校生がコロナ感染、全学年が自宅待機

新型コロナ 鹿児島市で親族間クラスター １４人が感染 県内１８例目

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新型コロナ 鹿児島県内で高齢者１人死亡、２７人感染 累計１５２４人