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新型コロナウイルス
2021/02/08 16:02
新型コロナ 鹿児島市で新たに４人感染確認
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鹿児島市は８日、新型コロナウイルスの感染者を新たに４人確認したと発表した。３０～６０代の男女。クラスター（感染者集団）関連はいなかった。
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