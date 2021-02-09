死亡事故で通行止めの国道１０号、６時間ぶり解除　鹿児島市

新型コロナ 鹿児島県内で５９人感染、過去最多更新 垂水市の介護施設でクラスター

「一緒に仕事はストレス」 市役所職員、隣席との間に仕切り板 鹿児島市「不適切」と２０代女性を指導

新型コロナ 鹿児島県内２１人感染 肝付町の介護事業所でクラスター 県内１９例目

新型コロナ 鹿児島県内で高齢者１人死亡、２７人感染 累計１５２４人

新型コロナ 鹿児島市の介護事業所でクラスター 新たに９人感染確認

９．

都城市で新たに22人感染 市郡医師会病院をクラスター認定 宮崎県内は鹿児島県在住4人含む計76人 新型コロナ9日発表