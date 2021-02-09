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2021/02/09 12:56
死亡事故で通行止めの国道１０号、６時間ぶり解除 鹿児島市
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鹿児島県警によると、９日早朝に起きた死亡事故のため午前６時２０分から不通となっていた鹿児島市大竜町の国道１０号は、同日午後０時２７分、上下線とも通行止めが解除された。６時間ぶりに渋滞が解消した。
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