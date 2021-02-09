TOP鹿児島のニュース 社会 事件・事故
時計 2021/02/09 12:56

死亡事故で通行止めの国道１０号、６時間ぶり解除　鹿児島市

シェア
南日本新聞ニュース
　鹿児島県警によると、９日早朝に起きた死亡事故のため午前６時２０分から不通となっていた鹿児島市大竜町の国道１０号は、同日午後０時２７分、上下線とも通行止めが解除された。６時間ぶりに渋滞が解消した。
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ