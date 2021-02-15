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新型コロナウイルス
2021/02/15 18:19
鹿児島県、ステージ２に引き下げ 新型コロナ警戒基準
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鹿児島県は１５日、新型コロナウイルスの感染状況を示す県の警戒基準をステージ３（感染者急増）からステージ２（漸増）へ引き下げることを決めた。
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