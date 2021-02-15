鹿児島県、ステージ２に引き下げ　新型コロナ警戒基準

１．

鹿児島県下一周駅伝 第３日優勝争い三つどもえか 総合トップは鹿児島

２．

医療センタークラスター拡大計23人 新型コロナ・鹿児島14日発表 新たな感染は20～80代男女8人（鹿児島市5、姶良市2、薩摩川内市1）

３．

新型コロナ 鹿児島県で新たに２人感染確認 １人死亡 累計１７２６人

４．

新型コロナ 鹿児島県内計8人感染 累計1724人

５．

日置が日間優勝 鹿児島県下一周駅伝第３日

６．

出水が日間優勝 鹿児島県下一周駅伝第２日

７．

鹿児島市の「移住クラブ」出足好調 県外在住者向け 会員の７５％は東京圏 割り引きや補助金も

８．

医療センタークラスター拡大計19人に 新型コロナ・鹿児島13日発表 新たな感染は20～60代男女11人（鹿児島市8、鹿屋市2、指宿市1）死者は21人目

９．

阿久根のうまいものを満載「アクネバッグ」発売中 鹿児島国際大生らが考案

10．

ゲゲゲ‼ 山頂の登山客に手を振っているのは…あの男 鹿児島・高隈山系