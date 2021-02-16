新型コロナ　鹿児島県内１２人感染　累計１７３８人

鹿児島県は１６日、新型コロナウイルスの感染者を新たに６人確認したと発表した。感染者の内訳は、鹿屋市が７０代の男女、霧島市が９０歳以上男性、指宿市が３０代女性、南さつま市が６０代女性、肝付町が６０代女性。このうち、指宿市の事業所の宿舎、鹿屋市の医療機関、鹿児島市の医療センターで発生したクラスター（感染者集団）関連がそれぞれ１人。鹿児島市が発表した６人を含め同日の感染確認は計１２人。累計感染者は１７３８人。