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新型コロナウイルス
2021/02/16 18:11
新型コロナ 鹿児島県内で変異株初確認
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鹿児島県は１６日、新型コロナウイルスの変異株の感染者を確認したと発表した。県内での変異株確認は初めて。詳細は午後７時から会見し明らかにする。
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