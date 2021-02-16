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時計 2021/02/16 18:11

新型コロナ　鹿児島県内で変異株初確認　

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南日本新聞ニュース
　鹿児島県は１６日、新型コロナウイルスの変異株の感染者を確認したと発表した。県内での変異株確認は初めて。詳細は午後７時から会見し明らかにする。

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