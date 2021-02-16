新型コロナ　鹿児島県内で変異株初確認　

鹿児島県下一周駅伝 第4日混戦、亀割峠攻略カギ 総合は日置トップ、2位鹿児島

医療センタークラスター拡大計23人 新型コロナ・鹿児島14日発表 新たな感染は20～80代男女8人（鹿児島市5、姶良市2、薩摩川内市1）

日置が日間優勝 鹿児島県下一周駅伝第３日

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新型コロナ 鹿児島県で新たに２人感染確認 １人死亡 累計１７２６人