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時計 2021/02/18 09:10

知名町で震度３　沖縄本島近海で地震

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南日本新聞ニュース
　１８日午前１時４６分ごろ、沖永良部島の知名町で震度３の地震があった。気象庁によると、震源地は沖縄本島近海で、震源の深さは約４０キロ。地震の規模はマグニチュード４．０と推定される。ほかに伊仙町で震度２、瀬戸内町、天城町、和泊町、与論町で震度１を観測した。
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