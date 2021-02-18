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時計 2021/02/18 10:14

国道２２５号　川辺峠、チェーンなしで通行可

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　鹿児島国道事務所は１８日午前９時３０分、積雪していた国道２２５号の川辺峠をチェーン装着なしで通行可能となったと発表した。
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