南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
2
月
18
日 木曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
遠藤彰子展
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
南日本文学賞
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞を知ろう
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
ミライページ
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
不動産情報「土地＆住まいの情報プラザ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
気象・自然
2021/02/18 10:14
国道２２５号 川辺峠、チェーンなしで通行可
Tweet
シェア
拡大
鹿児島国道事務所は１８日午前９時３０分、積雪していた国道２２５号の川辺峠をチェーン装着なしで通行可能となったと発表した。
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 30 件）
東九州自動車道の国分－末吉財部通行止め解除
2月18日 11:24
地域の逸品いかが 鹿児島市・自治会館で特産品フェア
2月18日 11:00
県都玄関口、ムクドリ大群「何とかして」 フン害、鳴き声…駅利用者、住民憂うつ 市の対策の効果は？
2月18日 10:35
南九州道の鹿児島西－市来通行止め解除
2月18日 10:31
国道２２５号 川辺峠、チェーンなしで通行可
2月18日 10:14
旗振る姿の横断幕で選手激励 長さ２２メートル、生徒３２人登場 志布志・伊崎田中
2月18日 10:00
知名町で震度３ 沖縄本島近海で地震
2月18日 09:10
鹿児島市内の１小学校１日休校 新型コロナ
2月18日 09:00
農業大学校進学の５人成長誓う 薩摩中央高
2月18日 09:00
雪で南九州・東九州自動車道の一部通行止め
2月18日 08:19
新たな感染は鹿屋医療センターの入院患者1人（鹿屋市1） 新型コロナ・鹿児島17日発表 死者累計24人に
2月18日 08:00
南さつま合宿、Ｊ３活躍誓う グルージャ盛岡が市役所表敬
2月18日 08:00
山地は積雪に注意、４年ぶり暴風雪警報 鹿児島県内
2月18日 06:30
コロナ関連死者急増、５日で５人 医師ら「持ち込まない対策徹底を」 鹿児島県内
2月17日 23:00
地域の安心に看板やカメラを設置 薩摩川内・福重さん
2月17日 22:30
ヒガシマル、いちき串木野に新工場 皿うどん増産、２２年４月稼働
2月17日 22:00
子ども食堂、１００円弁当提供「一緒に食べる日楽しみに」 東市来
2月17日 21:00
コロナ退散祈願、アマビエイルミが点灯 垂水・新城
2月17日 20:30
農水省輸出拡大重点リスト 鹿児島県内は１９産地選定 肉、ブリ、茶など９品目
2月17日 20:00
新型コロナ 鹿児島県内で２人死亡 新たに１人感染確認、累計１７３９人
2月17日 17:10
日置、４９年ぶり総合優勝 鹿児島県下一周駅伝
2月17日 14:56
来月の鹿児島県公立高入試倍率最低０．８１倍 ２年連続１万人割れ
2月17日 13:00
マルヤ新駐車場２０日オープン ２４５台収容 鹿児島市
2月17日 11:00
鹿児島県下一周駅伝 地域ＦＭ６局、声のたすき 応援自粛サポート、選手を鼓舞
2月17日 10:30
こだわりの木彫り１００点展示 鹿児島市立美術館
2月17日 10:00
英国型変異株3人感染 鹿児島県「冷静な対応を」 九州・沖縄で初確認 新型コロナ
2月17日 09:30
鹿児島市内の小学校１校、２日間一斉休校 新型コロナ・鹿児島
2月17日 09:00
県知事選を体験、１票の重み実感 南さつま・南薩養護学校で出前授業
2月17日 09:00
医療センタークラスター拡大計29人に 新型コロナ・鹿児島16日発表 新たな感染は10代～90歳以上男女12人（鹿児島市4、鹿屋市2、指…
2月17日 08:00
アスリートトレセン活用で連携協定を締結 支援団体・大崎町・鹿児島県
2月17日 08:00
戻る
このページのトップへ
▲