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時計 2021/02/18 10:31

南九州道の鹿児島西－市来通行止め解除

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　西日本高速道路によると、南九州西回り自動車道の鹿児島西インターチェンジ（ＩＣ）－市来ＩＣは１８日午前１０時１５分、上下線とも通行止めを解除した。
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