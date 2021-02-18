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時計 2021/02/18 16:04

新型コロナ　鹿児島市で新たに２人感染確認　うちクラスター関連１人

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南日本新聞ニュース
　鹿児島市は１８日、新型コロナウイルスの感染者２人を新たに確認したと発表した。８０代男性と５０代女性。このうち、５０代女性は同市の医療機関で発生したクラスター（感染者集団）関連。

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