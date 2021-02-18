新型コロナ　鹿児島市で新たに２人感染確認　うちクラスター関連１人

鹿児島市内の小学校１校、２日間一斉休校 新型コロナ・鹿児島

雪で南九州・東九州自動車道の一部通行止め

新たな感染は鹿屋医療センターの入院患者1人（鹿屋市1） 新型コロナ・鹿児島17日発表 死者累計24人に

英国型変異株3人感染 鹿児島県「冷静な対応を」 九州・沖縄で初確認 新型コロナ

コロナ関連死者急増、５日で５人 医師ら「持ち込まない対策徹底を」 鹿児島県内

医療センタークラスター拡大計29人に 新型コロナ・鹿児島16日発表 新たな感染は10代～90歳以上男女12人（鹿児島市4、鹿屋市2、指宿市1、霧島市1、肝付町1、南さつま市1、広島2）

９．

新型コロナ 鹿児島県内で２人死亡 新たに１人感染確認、累計１７３９人