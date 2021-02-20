新型コロナ　県内で１人感染確認

新型コロナ 鹿児島県内１２人感染 累計１７３８人

鹿児島県下一周駅伝 第３日優勝争い三つどもえか 総合トップは鹿児島

鹿児島市内の小学校１校、２日間一斉休校 新型コロナ・鹿児島

医療センタークラスター計16人 新型コロナ・鹿児島12日発表 新たな感染は20～70代男女16人（鹿児島市13、日置市2、鹿屋市1）

新型コロナ 英国由来変異株、鹿児島県内３人感染確認 滞在歴はなし

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新型コロナ 鹿児島県で新たに２人感染確認 １人死亡 累計１７２６人