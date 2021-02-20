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新型コロナウイルス
2021/02/20 16:17
新型コロナ 県内で１人感染確認
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鹿児島県は２０日、姶良市の８０代男性の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。クラスター（感染者集団）との関連はない。鹿児島市の発表はなかった。累計感染者数は１７４４人。
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