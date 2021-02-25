新たな感染は30～80代男女4人（鹿児島市3、姶良市1）死者は26人目　新型コロナ・鹿児島24日発表

鹿児島県と鹿児島市は２４日、新型コロナウイルスの感染者を新たに４人確認したと発表した。県は県内で入院中の感染者１人が同日死亡したと明らかにした。県内の感染者の死亡は２６人となった。市が確認したのは、６０代女性１人と３０代男性２人の計３人。いずれも２２日に公表された同じ感染者の接触者として検査を受けた。県が確認したのは姶良市の８０代男性１人。クラスター（感染者集団）との関連など詳細は調査中。死者の年代や居住地などの情報について、遺族の意向を確認している。県内の累計感染者数は１７５８人。２３日時点で５５人が医療機関に入院中で、うち重症が３人、中等症が７人。宿泊施設に７人が入所し、３人が自宅待機している。退院・退所は死者を含め１６８９人。