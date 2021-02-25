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時計 2021/02/25 20:00

新型コロナ　鹿児島県内で変異株新たに１人確認

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南日本新聞ニュース
　鹿児島県は２５日夜、英国などで広がっている新型コロナウイルスの変異株に県内の女性１人が感染していたことを確認したと発表した。県内で変異株確認は４人目。
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