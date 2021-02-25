南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
2
月
25
日 木曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
遠藤彰子展
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
南日本文学賞
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞を知ろう
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
ミライページ
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
不動産情報「土地＆住まいの情報プラザ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
2021/02/25 20:00
新型コロナ 鹿児島県内で変異株新たに１人確認
Tweet
シェア
鹿児島県は２５日夜、英国などで広がっている新型コロナウイルスの変異株に県内の女性１人が感染していたことを確認したと発表した。県内で変異株確認は４人目。
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 30 件）
笑顔が投票箱を囲む 啓発ポスター全国最高賞 国分小１年の的場さん
2月25日 21:00
南九州の美術と教育テーマに５２点 都城市立美術館
2月25日 20:30
新型コロナ 鹿児島県内で変異株新たに１人確認
2月25日 20:00
電話で警察安全相談 県警本部に集約 ４月にセンター新設 鹿児島県
2月25日 20:00
新型コロナ 鹿児島県内９３日ぶり新たな感染確認ゼロ
2月25日 17:10
昭和のツルの里、精巧ジオラマ１０年がかり 番小屋、わらぶき民家…リアルに再現 鹿児島・出水
2月25日 13:00
〈馬毛島基地計画〉西之表市議会、賛成派多数の可能性 反対派から議長、勢力拮抗
2月25日 11:00
英国留学生記念館のＰＲ看板設置 鹿児島中央駅前「若き薩摩の群像」
2月25日 11:00
奄美の海、ザトウクジラ親子悠々 寄り添う姿、投稿動画人気
2月25日 10:45
親子で笑顔に 福山黒酢が子ども食堂に特製弁当
2月25日 10:00
宮崎・都城市で鳥インフル疑い ブロイラー農場、３万９千羽飼養
2月25日 09:40
台風被害の里山復旧 「憩いの場に」 指宿・大山地区
2月25日 09:00
タンカン品評会 金賞に山崎さん 屋久島・原園芸組合
2月25日 08:00
新たな感染は30～80代男女4人（鹿児島市3、姶良市1）死者は26人目 新型コロナ・鹿児島24日発表
2月25日 07:00
甘くておいしい旬の食材 ソラマメ収穫本格化 指宿
2月25日 06:30
新幹線で宅配便輸送 ５月事業化目指し実証実験 ＪＲ九州と佐川急便
2月24日 23:00
巨大葉ボタンにびっくり 出水
2月24日 22:30
コロナ対策最重要課題 「躍動する市に」下鶴市長が所信表明 鹿児島市
2月24日 22:00
龍門滝ライトアップ 夜の散策検証 姶良市観光協会
2月24日 21:00
「こつこつ努力」…馬術特訓姿、笑顔忘れられない 大学仲間ら悲しみ癒えない２週間 鹿児島市ひき逃げ
2月24日 21:00
コロナ克服願い 全国絵画コンクール最高賞 南さつま・万世小の今村君
2月24日 20:30
運転免許自主返納 ２年連続７０００件超え 鹿児島県
2月24日 20:00
新型コロナ 鹿児島県で４人感染、累計１７５８人 １人死亡
2月24日 16:36
新型コロナ 鹿児島市で新たに３人感染確認
2月24日 16:02
深夜、用水路へほえる犬… ずぶぬれで歩いていたのは転落した行方不明女性 発見した女性「助けたい一心だった」
2月24日 15:30
「快護生活フェス！」オンライン開催 認知症テーマに講座 鹿児島市
2月24日 13:00
南大隅高生へ卒業祝い 神山小、学習支援に感謝の寄せ書き
2月24日 11:00
堂々ソテツ存在感 高さ４メートル、枝回り１２メートル 阿久根・波留
2月24日 10:00
鹿児島大、鹿屋体大は倍率2.6倍 25日から国公立大2次試験前期
2月24日 09:35
高速バス鹿児島－宮崎線 ３月から休止 コロナで乗客減 南国・宮崎交通
2月24日 09:30
戻る
このページのトップへ
▲