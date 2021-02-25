新型コロナ　鹿児島県内で変異株新たに１人確認

新たな感染は30～80代男女4人（鹿児島市3、姶良市1）死者は26人目 新型コロナ・鹿児島24日発表

新型コロナ 鹿児島県で４人感染、累計１７５８人 １人死亡

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新たな感染は30～80代男女7人（鹿児島市6、鹿屋市1）うちクラスター関連6人 死者は25人目 新型コロナ・鹿児島23日発表 累計1754人