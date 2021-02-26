TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業 交通
時計 2021/02/26 13:35

桜島フェリー運航見合わせ

シェア
拡大拡大
　強風の影響で桜島フェリーは２６日午後１時半の桜島港発の便を最後に運航を見合わせる。天候の状況を見て再開する。
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ