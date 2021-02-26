桜島フェリー運航再開

新型コロナ 鹿児島県内で変異株新たに１人確認

県内変異株４人目確認 無作為検査で判明、海外滞在歴なし 新型コロナ・鹿児島

６．

東京五輪聖火リレー 鹿児島県の出発・到着式 抽選で計１０００人観覧／４月２７、２８日