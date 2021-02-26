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時計 2021/02/26 15:32

桜島フェリー運航再開

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　強風の影響で運航を見合わせていた桜島フェリーは２６日午後３時半に鹿児島港、桜島港を出港する便から再開した。天候次第では再度運航を見合わせる。
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