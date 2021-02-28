南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
2
月
28
日 日曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
就活応援ページ「グッジョブかごしま」
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
遠藤彰子展
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
南日本招待高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
県夏季高校野球
サッカー王国
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本ゴルフ選手権
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
南日本文学賞
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞を知ろう
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
ミライページ
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
うぃくりっく
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
不動産情報「土地＆住まいの情報プラザ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本新聞デジタルボード
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
社会
＞
気象・自然
＞
火山
2021/02/28 13:50
口永良部島 噴火警戒レベル３に引き上げ
Tweet
シェア
鹿児島地方気象台は２８日午後１時４０分、屋久島町口永良部島の噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から３（入山規制）に引き上げた。大きな噴石や火砕流に対する警戒範囲を火口の半径１キロから２キロに拡大した。気象台は１月１９日、火山性地震が減少したことなどからレベル３を２に下げていた。
戻る
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 30 件）
口永良部島 噴火警戒レベル３に引き上げ
2月28日 13:50
鹿児島城本丸の表門「唐御門」礎石が出土 御楼門と七高門、“３門”そろい踏み
2月28日 13:00
「海神」開聞岳の歴史たどる 指宿ＣＯＣＣＯはしむれで企画展
2月28日 11:00
他の地区の分まで…無病息災願い棒踊り奉納 串良・事代主神社
2月28日 10:00
ひな祭りを前にハマグリの出荷が本格化 南大隅
2月28日 09:00
レトロ駅舎、ひな飾りと優雅に競演 築100年超の大隅横川、嘉例川駅
2月28日 08:00
新たな感染は10歳未満、30代、50代の男女3人（鹿児島市2、阿久根市1）新型コロナ・鹿児島27日発表
2月28日 07:00
有明東－志布志間3.6キロが開通 地域高規格・都城志布志道路
2月28日 06:30
鹿児島市・２幼児遺体 「３人で一緒に死ぬ」 現場に遺書、無理心中か
2月28日 06:00
強風と高波、交通乱れる 天城で最大瞬間24.7メートル 鹿児島県内
2月27日 23:00
〝焼酎神社〟 歌って踊ってＰＲ ゆかりの神話をミュージカルに 加世田・竹屋神社
2月27日 22:30
〈銀漢や 未来は生まぬ 砂時計〉 国分の久永紀夫さん、ＮＨＫ全国俳句大会で大賞 「天の川」と「時間」詠む
2月27日 22:00
枕崎・指宿の食品７社が台湾で物産展 ネットで中継、情報交換も
2月27日 21:00
龍馬ロード、自由に辿って ３月、ウオーク中止で衣替え 霧島路の48道標巡り 市観光協
2月27日 20:30
小４少女、夢の牛農家へ一歩 病気でふさいだ心癒やされ「一緒にいたい」 家族も応援、自宅に牛舎 鹿屋・高隈の福崎帆乃香さん
2月27日 20:00
新型コロナ、阿久根市と鹿児島市で３人感染 累計１７６１人
2月27日 16:17
ＪＡＬ、奄美路線で無償ＰＣＲ検査 ３月、マイレージ会員限定
2月27日 13:00
ホテルに子ども２人の遺体 男性ベランダから飛び降り、遺書も 鹿児島市
2月27日 12:15
鉄製アイロン、自在鉤…昔の暮らし道具で学ぶ 鹿児島市・原良小
2月27日 11:00
バス停の木製ベンチを嗅ぐ住民ら 添えられた手紙に「感動した」 読んでみるとそのワケが…
2月27日 10:20
ニャンとも素敵なグッズ1000点 鹿児島市のサロンで「ねこ展」
2月27日 10:00
鹿児島県新総合体育館 夏めどに機能、規模案 21年度中に検討委6回開催
2月27日 09:30
「健康」テーマの動画完成 市の魅力をＰＲ 川内商工高
2月27日 09:00
医療従事者ワクチン接種 県内825施設で3月上旬から7万5千人 新型コロナ・鹿児島
2月27日 08:10
2日連続感染確認ゼロ 新型コロナ・鹿児島26日発表 入院36人、うち重症2人
2月27日 08:00
「全集中」けん玉王座決定戦 鹿屋・串良小
2月27日 08:00
焼酎ラベルに桜舞う…家飲みでお花見気分 まろやか、統一ブランド「春薩摩・旬あがり」14銘柄発売
2月27日 06:30
新造のヘリ搭載型巡視船「あかつき」が初入港 尖閣海域の警備強化 鹿児島海保
2月26日 23:00
戦国島津の聖地、武将姿でｅスポーツ 日置・吹上温泉郷の戦い
2月26日 22:30
28日にかけ風の強い状態続く 鹿児島県内、大荒れの天気 屋久島町で最大瞬間26.７メートル
2月26日 22:00
戻る
このページのトップへ
▲