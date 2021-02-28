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時計 2021/02/28 13:50

口永良部島　噴火警戒レベル３に引き上げ

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南日本新聞ニュース
　鹿児島地方気象台は２８日午後１時４０分、屋久島町口永良部島の噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から３（入山規制）に引き上げた。大きな噴石や火砕流に対する警戒範囲を火口の半径１キロから２キロに拡大した。気象台は１月１９日、火山性地震が減少したことなどからレベル３を２に下げていた。
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