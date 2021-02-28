口永良部島　噴火警戒レベル３に引き上げ

新たな感染は自費でＰＣＲ検査を受けた50代男性（鹿児島市1）新型コロナ・鹿児島21日発表 累計1745人

新型コロナ、阿久根市と鹿児島市で３人感染 累計１７６１人

新型コロナ 鹿児島県内で新たに２人感染確認 累計１７４７人

新型コロナ 鹿児島県内新たに７人感染確認 １人死亡

ホテルに子ども２人の遺体 男性ベランダから飛び降り、遺書も 鹿児島市

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新型コロナ 鹿児島県で４人感染、累計１７５８人 １人死亡