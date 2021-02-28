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時計 2021/02/28 16:16

新型コロナ　鹿児島県内の感染確認なし　

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南日本新聞ニュース
　鹿児島県と鹿児島市は２８日、新型コロナウイルスの新たな感染確認はなかったと発表した。累計感染者数は１７６１人。

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