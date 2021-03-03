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時計 2021/03/03 16:02

新型コロナ　鹿児島県内、新たな感染確認なし

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　鹿児島県と鹿児島市は３日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。累計感染者は１７６２人のまま。

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