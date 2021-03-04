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時計 2021/03/04 20:37

鹿児島市副市長に松山、松枝氏

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南日本新聞ニュース
　鹿児島市の下鶴隆央市長は、３月末で任期満了となる松山芳英副市長（７０）を再任し、現在空席となっているもう一人に松枝岩根総務局長（５８）を起用する方針を固めたことが４日、分かった。開会中の市議会３月定例会に近く、人事議案を追加提案する。
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