鹿児島市副市長に松山、松枝氏

鹿児島市の下鶴隆央市長は、３月末で任期満了となる松山芳英副市長（７０）を再任し、現在空席となっているもう一人に松枝岩根総務局長（５８）を起用する方針を固めたことが４日、分かった。開会中の市議会３月定例会に近く、人事議案を追加提案する。