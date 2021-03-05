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時計 2021/03/05 10:10

市来－伊集院ＩＣ通行止め　南九州自動車道

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　西日本高速道路は５日午前９時４０分から、南九州自動車道の市来インターチェンジ（ＩＣ）―伊集院インターＩＣまでの上下線を通行止めにした。接触事故による緊急工事のため。
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