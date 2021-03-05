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新型コロナウイルス
2021/03/05 16:00
新型コロナ 鹿児島県内、３日連続感染確認なし
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鹿児島県と鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。感染確認がなかったのは３日連続。累計感染者は１７６２人のまま。
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