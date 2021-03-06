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時計 2021/03/06 10:31

国分－末吉財部ＩＣ通行止め　東九州自動車道

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南日本新聞ニュース
　西日本高速道路は６日午前１０時１５分から、東九州自動車道の国分インターチェンジ（ＩＣ）－末吉財部ＩＣまでの上下線を通行止めにした。接触事故があった中央分離帯を復旧する緊急工事のため。通行止め解除のめどは立っていない。
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