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時計 2021/03/06 12:37

国分－末吉財部ＩＣ通行止め解除　東九州自動車道

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南日本新聞ニュース
　西日本高速道路は６日午後０時２７分、不通となっていた東九州自動車道の国分インターチェンジ（ＩＣ）－末吉財部ＩＣ間の通行止めを解除した。
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