新型コロナ　鹿児島市で１人感染　鹿児島県内３月２日以来の確認

鹿児島市は１４日、大阪府在住の１０代男性の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。鹿児島県内で感染者が発表されたのは３月２日以来で、同市では２月２４日以来。鹿児島県の発表はなかった。県内の累計感染者数は１７６３人となった。