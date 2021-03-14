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新型コロナウイルス
2021/03/14 16:26
新型コロナ 鹿児島市で１人感染 鹿児島県内３月２日以来の確認
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鹿児島市は１４日、大阪府在住の１０代男性の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。鹿児島県内で感染者が発表されたのは３月２日以来で、同市では２月２４日以来。鹿児島県の発表はなかった。県内の累計感染者数は１７６３人となった。
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