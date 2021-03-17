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時計 2021/03/17 16:05

新型コロナ　鹿児島市で新たに１人感染確認

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　鹿児島市は１７日、５０代男性１人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。鹿児島県の発表はなかった。累計感染者は１７６５人。
　

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