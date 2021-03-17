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時計 2021/03/17 15:55

鹿児島市で桜が開花　観測史上２番目の早さ

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南日本新聞ニュース
　鹿児島地方気象台は１７日午後３時半、鹿児島市東郡元町の桜（ソメイヨシノ）の標本木が開花したと発表した。平年（３月２６日）より９日、昨年の４月１日より１５日それぞれ早く、観測史上２番目の早さだった。これまでで最も早い開花は２０１３年の３月１５日。開花から１０日〜２週間後に満開になるという。
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