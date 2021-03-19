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新型コロナウイルス
2021/03/19 16:31
新型コロナ 鹿児島県内４日ぶり新たな感染確認なし
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鹿児島県と鹿児島市は１９日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。１５日以来４日ぶり。累計感染者数は１７６６人。
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