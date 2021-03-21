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2021/03/21 13:03
国道３号の通行止め解除 鹿児島市
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鹿児島市草牟田２丁目の国道３号で２１日未明、車同士が衝突し１人が死亡した事故で、通行止めとなっていた伊敷中入り口交差点〜護国神社入り口交差点間は同日午後０時５０分、上下線とも解除された。死亡した運転手の身元は、同市唐湊４丁目、自営業の男性（４７）と判明した。
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