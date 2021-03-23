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時計 2021/03/23 16:08

新型コロナ　鹿児島県内、４日ぶり新たな感染確認なし　

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南日本新聞ニュース
　鹿児島県と鹿児島市は２３日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかったと発表した。１９日以来４日ぶり。累計感染者は１７７５人。

　

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