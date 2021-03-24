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新型コロナウイルス
2021/03/24 16:05
新型コロナ 鹿児島市で新たに１人感染確認 累計１７７６人
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鹿児島市は２４日、３０代女性１人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。県の発表はなかった。累計感染者は１７７６人。
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