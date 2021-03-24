新型コロナ　鹿児島市で新たに１人感染確認　累計１７７６人

鹿児島県教職員２７４４人異動

国道270号宮崎バイパス開通 万之瀬橋―田布施小前4.5㌔ 南さつま・金峰

新たな感染は宮崎県在住の30代男性 新型コロナ・鹿児島22日発表

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運転の自衛官から基準値超えるアルコール 「酒を飲んだが、他は分からない」 鹿児島市の車同士衝突死亡事故