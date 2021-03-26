一撃必殺の気合　元極真王者、野太刀自顕流学ぶ　えびの・白鳥神社

極真空手全世界選手権元王者の八巻建弐さん（５６）＝横浜市出身＝が１９日、えびの市の白鳥神社で、薩摩藩剣術の野太刀自顕流を学んだ。「伝統ある一撃必殺の剣術。空手にも通じるものがある」と汗を流した。八巻さんは極真空手史上初のグランドスラム（百人組手達成・全日本体重別優勝・全日本選手権優勝・全世界選手権優勝）を達成するなど国内外の主要大会で活躍。引退後も鍛錬を続け、現在はセミナーなどを中心に後進育成に努める。もともと自顕流に興味を持っており、知人から野太刀自顕流兵法会を紹介してもらった。指導した兵法会の別府修一師範（７２）＝鹿児島市＝は「ポイントをつかむのがうまい」と太鼓判。八巻さんは「シンプルに見えるが動作一つ一つに意味があり、歴史も含め奥深い。ぜひ体得したい」と話した。