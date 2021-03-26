2021/03/26 13:00
一撃必殺の気合 元極真王者、野太刀自顕流学ぶ えびの・白鳥神社
極真空手全世界選手権元王者の八巻建弐さん（５６）＝横浜市出身＝が１９日、えびの市の白鳥神社で、薩摩藩剣術の野太刀自顕流を学んだ。「伝統ある一撃必殺の剣術。空手にも通じるものがある」と汗を流した。
薩摩藩の野太刀自顕流を学ぶ元極真空手全世界選手権王者の八巻建弐さん（左）＝えびの市末永の白鳥神社
八巻さんは極真空手史上初のグランドスラム（百人組手達成・全日本体重別優勝・全日本選手権優勝・全世界選手権優勝）を達成するなど国内外の主要大会で活躍。引退後も鍛錬を続け、現在はセミナーなどを中心に後進育成に努める。もともと自顕流に興味を持っており、知人から野太刀自顕流兵法会を紹介してもらった。
指導した兵法会の別府修一師範（７２）＝鹿児島市＝は「ポイントをつかむのがうまい」と太鼓判。八巻さんは「シンプルに見えるが動作一つ一つに意味があり、歴史も含め奥深い。ぜひ体得したい」と話した。
-
一撃必殺の気合 元極真王者、野太刀自顕流学ぶ えびの・白鳥神社3月26日 13:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-