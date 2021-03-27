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時計 2021/03/27 10:20

桜島噴煙３２００メートル　

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南日本新聞ニュース
　２７日午前２時３６分、桜島の南岳で噴火があり、噴煙の高さは３２００メートルに達した。鹿児島地方気象台によると、噴煙量はやや多量で大隅半島方面に流れた。噴石が５合目（火口より１０００〜１３００メートル）まで飛散した。鹿児島市東郡元町にある気象台で、中程度の体感空振を観測した。噴火警戒レベルは３（入山規制）が継続。
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