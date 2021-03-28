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時計 2021/03/28 16:32

漁船転覆、２人不明　南種子町・竹崎沖合

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南日本新聞ニュース
　種子島海上保安署に入った情報によると、２８日午前９時ごろ、南種子町の竹崎沖合で、種子島漁協所属のもじゃこ漁船「美咲丸」（９・１トン）が転覆し、４人が投げ出され、２人が自力で上陸し、２人が行方不明になった。現在、巡視船と航空機で現場周辺を捜索している。上陸した２人に大きなけがはない。
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