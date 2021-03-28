不明者は６０歳と３３歳の男性　南種子町沖漁船転覆

２８日午前９時ごろ、南種子町竹崎沖合で転覆した種子島漁協所属のもじゃこ漁船「美咲丸」（９・１トン）の乗組員で行方不明になっている２人は、６０歳と３３歳の男性。自力で上陸したのはいずれも２０代男性。当時、現場海域には強風と波浪、雷注意報が出ていた。