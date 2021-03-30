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時計 2021/03/30 09:34

桜島が爆発、噴煙２７００メートル

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南日本新聞ニュース
　３０日午前４時３３分、桜島の南岳山頂火口で爆発があり、噴煙が２７００メートルの高さまで上がった。鹿児島地方気象台によると、今年４３回目。噴煙量はやや多量。大きな噴石は７合目（火口から６００〜９００メートル）まで飛散した。気象台は噴火警戒レベル３（入山規制）を維持している。
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