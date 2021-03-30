桜島が爆発、噴煙２７００メートル

新型コロナ 鹿児島市の接待伴う飲食店でクラスター 計１２人感染 県内２７例目

鹿児島県教職員２７４４人異動

新たな感染は20～50代男女12人 鹿児島市の接待伴う飲食店従業員と客 新型コロナ・鹿児島26日発表

鹿児島市で新たに男女１２人感染確認 新型コロナ

鹿児島市で新たに１０人 県内累計１８００人 新型コロナ

県民向けプレミアム宿泊券販売 鹿児島県、4月1日から

新型コロナ 鹿児島県内で男性２人変異株感染 累計７人

新型コロナ 鹿児島県内で新たに２人感染確認 累計１７７８人

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運転の自衛官から基準値超えるアルコール 「酒を飲んだが、他は分からない」 鹿児島市の車同士衝突死亡事故