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時計 2021/03/30 11:15

鹿児島銀でシステム障害　一部店舗窓口、現金扱えず

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南日本新聞ニュース
　鹿児島銀行は３０日午前、一部店舗の窓口で開店時から現金を伴う引き出しや預け入れなどの取引ができないシステム障害が発生したと発表した。午前１１時現在、解消されておらず、原因を調べている。現金自動預払機（ＡＴＭ）、インターネットバンキングに支障はないという。
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