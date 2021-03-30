TOP鹿児島のニュース 政治・経済 経済・産業
時計 2021/03/30 14:28

鹿児島銀のシステム復旧

シェア
南日本新聞ニュース
　鹿児島銀行の一部店舗の窓口で発生していたシステム障害は、３０日午後１時３０分に全面復旧した。同日の開店時から、現金を伴う取引ができなくなっていた。同行によると、何らかの影響があったのは１５１店舗のうち７６店舗。詳細な原因は調査中としている。
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ