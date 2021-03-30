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時計 2021/03/30 14:33

桜の標本木満開　平年より５日早く　鹿児島地方気象台

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南日本新聞ニュース
　鹿児島地方気象台は３０日、鹿児島市東郡元町にあるソメイヨシノの標本木が満開になったと発表した。平年（４月４日）より５日、最も遅かった昨年（同１９日）より２０日早い。
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