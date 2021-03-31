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新型コロナウイルス
2021/03/31 16:10
新型コロナ 鹿児島市で新たに２人感染確認 うち１人クラスター関連
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鹿児島市は３１日、新たに３０代男性２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。うち１人は接待を伴う飲食店で発生したクラスター（感染者集団）関連。同クラスターは３２人になった。
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