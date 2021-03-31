TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス
時計 2021/03/31 16:10

新型コロナ　鹿児島市で新たに２人感染確認　うち１人クラスター関連

シェア
南日本新聞ニュース
　鹿児島市は３１日、新たに３０代男性２人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。うち１人は接待を伴う飲食店で発生したクラスター（感染者集団）関連。同クラスターは３２人になった。

新型コロナまとめサイトはこちら
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 15 件）
 戻る 

このページのトップへ