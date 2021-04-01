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2021/04/01 15:00
南九州西回り道・薩摩川内都－串木野が夜間通行止め 4月2～23日の毎週金曜午後９時～翌午前６時
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南九州西回り自動車道は２～２３日の毎週金曜日午後９時～翌午前６時、薩摩川内都－串木野が通行止めになる（悪天候の日除く）。のり面工事のため。
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