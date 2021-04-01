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時計 2021/04/01 16:10

新型コロナ　鹿児島市で新たに１人感染確認

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　鹿児島市は１日、４０代女性１人の新型コロナウイルス感染を新たに確認したと発表した。同市の接待を伴う飲食店で発生したクラスター（感染者集団）関連。

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